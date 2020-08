GDR Ulla Tambre Mandeo finaliza a selección dos proxectos que recibirán as axudas Leader

Touro. O Grupo de Desenvolvemento Rural Ulla Tambre Mandeo vén de seleccionar os proxectos que resultarán beneficiarios das axudas Leader 2020-21 promovidos por entidades públicas. Estas eran as derradeiras que quedaban por ser asignadas, xa que as iniciativas privadas e as promovidas por entidades privadas xa foran escollidas na anterior reunión do día 22 de xullo.

Así, seleccionáronse tres iniciativas. Por unha banda, a habilitación dun parque infantil no entorno da piscina municipal de Vilasantar, promovido por este concello e cuxa inversión total ascende a 33.000 euros. Recibirá entre este ano e o seguinte unha axuda de 25.000 €.

Tamén foi escollido o proxecto do Concello de Touro, que porá en marcha unha aplicación móbil para dar a coñecer e difundir os atractivos culturais e naturais do municipio. O custe será de 18.000 €, e a axuda que recibirá do Leader será de 13.000 €.

Finalmente, á posta en marcha do Portal do Cidadán e a súa correspondente aplicación, que promove o Concello de Melide, fóronlle asignados aproximadamente 10.000 euros para cofinanciar un proxecto que ascende a 18.000 €. N. Vázquez