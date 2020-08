Guía ambiental dos Bolechas para nenos laracheses

a laracha. As nenas e nenos de infantil e primaria da Aula Lúdica da Laracha recibiron a guía dos Bolechas Como producir menos lixo para ser utilizada nos talleres de sensibilización ambiental nos que participan no marco do programa da Bandeira Azul. O obxectivo é concienciar aos pequenos sobre a importancia de reducir o máis posible os residuos, e tamén a importancia de facer unha boa selección para o seu posterior tratamento e que poidan ser reciclados. As guías foron entregadas aos rapaces nun acto no que participaron o alcalde, José Manuel López; o concelleiro de Medio Ambiente, José Ramón Martínez, e a concelleira de Servizos Socias, Rocío López. M. LAVANDEIRA