Haberá misas e concertos nas festas patronais de Fisterra

Fisterra. A vila fisterrana celebrará os días 5, 6 e 8 de setembro as festas patronais na honra de Santa María das Areas e do Carme, pero adaptándose ás normas sanitarias, polo que non haberá procesións e todos os actos serán con aforo limitado, e os asistentes deberán usar obrigatoriamente a máscara.

O sábado, día 5, comezarán os festexos cun concerto no porto de Fisterra a cargo do Coro Encaixe. A actuación comezará ás 20.00 horas.

O domingo, día 6, honrarán á Virxe do Carme. Pola mañá haberá pasarrúas e alboradas coa Banda Municipal de Cee e ás 12.00 horas comezará a misa solemne na igrexa parroquial, durante a cal farán unha ofrenda polos homes falecidos no mar e interpretarán a Salve Mariñeira. Despois, ás 13.30 horas, a Banda Municipal de Cee ofrecerá outro concerto no porto.

O martes, día 8, festividade de Santa María das Areas e San Roque, haberá pasarrúas e alboradas pola mañá. Ás 12.00 horas oficiarase a misa solemne e a xornada pecharase cun concerto de A Gramola Ye, yé no porto, a partir das 20.00 horas.

Pola súa banda, en Caión (A Laracha) só haberá actos relixiosos, dende o 5 ao 13 de setembro. Comezarán coa novena, a partir do día 5, que se oficiará ás 20.15 horas. Haberá misas todos os días ás 10.00, 11.00, 12.00, 17.00, 18.00, 19.00 e 20.00 horas.

A xornada grande será o martes 8 e celebrarán tamén unha misa solemne ás 13.00. O que non haberá son as procesións, e os actos no santuario serán no exterior. M. R. l.