Homenaxe en Camariñas ás cincuenta voluntarias que fixeron as máscaras

COSTA DA MORTE. A Aula Raquel Moreira do Museo do Encaixe acolleu onte un acto de recoñecemento do Concello de Camariñas ás 50 voluntarias que coseron as 15.000 máscaras que se repartiron durante o confinamento. Entregáronlles un pequeno detalle polo seu traballo. A alcaldesa, Sandra Ínsua, deullas as grazas pola súa “impagable labor no peor momento da pandemia” e destacou que “erixíronse como unhas verdadeiras heroínas de Camariñas”. Estendeu o agradecemento ao persoal de Correos pola súa colaboración, “xa que se encargaron de repartir as máscaras casa por casa de xeito totalmente gratuíto”. Ao acto sumáronse concelleiros de todos os grupos políticos representados na corporación municipal, aos que a rexedora tamén eloxiou “pola súa labor durante o confinamento, colaborando sempre no que fixo falta”.