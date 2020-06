Hoxe recibe os primeiros hóspedes o parador de turismo da Costa da Morte

MUXÍA Despois de máis de dezaséis anos de espera, hoxe será a posta de longo do parador de turismo de Costa da Morte coa recepción dos seus primeiros hóspedes. O establecemento, que ía a inaugurarse no mes de abril, abre as súas portas co cartel de completo, xa que teñen reservado o 100 % das súas 63 habitacións durante os meses de xullo e agosto, segundo confirman desde a rede de Paradores de España. Ademais, nos meses seguintes teñen xa asegurada unha ocupación por enriba do 80 % O director do parador, Julio Castro, recibirá hoxe aos primeiros clientes e atenderá tamén aos medios de comunicación. A estrea do establecemento coincide tamén coa reapertura de todos os paradores e espazos gastronómicos que a rede hoteleira ten en España, e que estaban pechados desde o pasado 15 de marzo.