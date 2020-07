Iago Toba denuncia intereses privados para derrocarlo

En la crisis del Partido Socialista de Muxía hay más que siete concejales. La “fuga” de cuatro miembros del equipo de gobierno tendría a un autor (o autores) intelectual. Ese es el mensaje del alcalde, Iago Toba, que apunta en una dirección concreta. Dice que no es el momento de ser más claro porque “os tempos son moi importantes”. Pero ya dice mucho. Y asegura que los ciudadanos lo entienden. Considera que hubo quien interpretó mal las cosas. “Pensaron que ía a ser a marioneta de alguén”.

El alcalde de Muxía explica que ya anunció, desde un primer momento, que iba a “repartir as obras con tódalas empresas” y aunque defendió su carácter “dialogante”, dejó claro que “teño criterio propio e non quero que me marquen as pautas, nin estar tutelado por lobbies empresariais”.

Toba cree que por no querer hacer “certas cousas” está sufriendo las consecuencias de la “alianza da vergoña e do bloqueo” Así califica la supuesta coalición formada por los cuatro ediles que se marcharon de su grupo y los tres del Partido Popular. Iago Toba anuncia que organizará reuniones con los vecinos para explicar la situación y que trabajará con toda intensidad, aunque presenten una hipotética moción de censura en dos semanas, en meses o no la acaben materializando.

Habla de la existencia de una “zona oscura” desde donde se opera para desbancarlo. En ella ubica al ámbito empresarial pero también a la política. “Eu non recollín un partido unido. Houbo problemas de división no PSOE antes de entrar eu, cos mesmos actores e coa presión de certos sectores”. Se siente reconfortado por el apoyo vecinal y está convencido de que los vecinos están en contra “da alianza da vergoña” que “paralizou uns orzamentos con argumentos ilóxicos”. Incide en que es la misma persona que contó con el apoyo de sus compañeros y reprocha que, por ejemplo, Mónica Vilela, critique su gobierno cuando ella era la teniente de alcalde. Agradece el apoyo del PSOE y confirma que seguirá adelante con los dos concejales que le son fieles.

La opinión de Mónica Vilela es muy diferente. Cree que Toba es el responsable de lo que sucede por su falta de transparencia y por actuar unilateralmente: “Enterábaste das cousas polo Facebook”.

Manifiesta que el PSOE “estivo doce anos funcionando ben pero tan pronto colleu o bastón de mando, olvidouse das boas prácticas que aprendeu”. Difiere del alcalde y asegura que hay numerosas quejas de los vecinos con la gestión de Toba, sobre todo en las parroquias. Lo acusa de utilizar a las personas y de algo más: “Sufrín moitas cousas detrás dese Concello”.

Lamenta que a pesar de ser independientes, trabajaron mucho para un partido que no les escuchó como se debería. Sobre la situación política, Vilela, como portavoz de un grupo de cuatro concejales, no quiere oír hablar, en este momento, de moción de censura y se compromete a apoyar las propuestas del regidor que sean positivas para el ayuntamiento de Muxía: “O alcalde vai a ter que dialogar. Terá que sentarse e falar”. Piensa además que después de todo un año de legislatura no se cumplió ninguna de las promesas electorales.