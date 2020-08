Identificados por verter basura na Casalonga, onde ardeu un camión

Teo. A canteira teense da Casalonga parece estar tocada polo mala sorte, despois das sucesivas verteduras de lixo no seu entorno e a aparición, a pé da lagoa, dun camión queimado sen matrícula. As forzas da orde e Policía de Teo, de calquer xeito, traballan nestes dous sucesos, e aseguran ter identificados xa aos posibles responsables de deitar refugallos nesta área natural, conformada polo paso dos anos e conta con fauna.

Os desperdicios, material de obra e mobles, levaban tempo amoreáronse na marxe esquerda da estrada que cruza a explotación de Carballal, en dirección á nacional N- 550. E non foi ata despois de varios días de investigación cando se puideron xuntar suficientes indicios para dar cos posibles culpables, polo que os procedementos sancionadores xa están en marcha, aportan os axentes.

A outra desfeita chegaba a pasada semana, cando a lagoa amencía cun camión totalmente queimado a moi poucos metros da auga. Dende a Plataforma Casalonga Limpa de Residuos, cuxos membros visitan dun xeito cotián o entorno para evitar o seu deterioro, aseguraban que “chama a atención que o camión non tiña as matrículas. En todo caso, trátase dunha clara evidencia do absoluto abandono da canteira, da falta de actividade e tamén da total falta de seguridade na mesma”, afondaban.

Por outro lado, tamén refírense as pesquisas para dar cos responsables das verteduras de residuos que nas últimas semanas se foron producindo nas inmediacións da canteira. Din que ningún era veciño de Teo, e polo menos un deles xa empezou a levar a o lixo abandoado. m. outeiro