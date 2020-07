Impulsan unha nova fase da parcelaria de Benza, en Trazo

A Consellería do Medio Rural vén de aprobar a firmeza das bases da reestruturación parcelaria de Benza, no concello de Trazo. Iso significa que están finalizadas todas as operacións de definición do parcelario, de investigación da propiedade e de clasificación das terras.

Esta concentración afecta unha superficie de 1.170 hectáreas divididas en 4.424 parcelas de 458 propietarios que pasaron a converterse en 1.132 predios. Neste proceso de reestruturación, a Xunta de Galicia investiu, ata o de agora, máis de 2,2 millóns de euros, a maioría destinados á construción da rede principal de camiños. En concreto, o custo destas obras supera os 1,8 millóns de euros. O resto do orzamento foi destinado a realizar traballos relacionados coa elaboración das bases, coa creación do proxecto de camiños ou coa redacción do acordo e colocación dos marcos, entre outros.

Cabe lembrar que a Xunta entregará este ano máis de 20.000 títulos de propiedade a máis de 9.200 veciños e continuará cos traballos para decretar novas reestruturacións parcelarias priorizando 27 das pendentes. Así, o Goberno galego “segue apostando por estes mecanismos de reestruturación, que permiten darlle máis valor ás terras, á vez que aumentan a base territorial das explotacións e reducen considerablemente os seus custos de produción” sinalan dende a Xunta de Galicia.

O director xeral de Desenvolvemento Rural, Miguel Ángel Pérez Dubois, explicou que este tipo de actuacións tratan de disminuir o custe das explotacións agrarias. “Trazo é un municipio con gran peso a nivel agrario e dende a Xunta xa rematamos a concentración en sete zonas. Benza é unha das que nos quedaban pendentes e con ela, agora o 80% do territiorio da vila queda concentrado”, sinalou. “É un punto de inflexión para Benza porque imos decidir as liñas de reestruturación desta nova distribución”, aclarou.