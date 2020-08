Impulso ao marisqueo con 5,2 millóns trala alarma sanitaria

Os profesionais do marisqueo a pé de Galicia teñen á súa disposición máis de 5,2 millóns de euros en axudas para compensar a súa inactividade polo coronavirus, un orzamento cofinanciado co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP). Así o anunciou onte a conselleira do Mar en funcións, Rosa Quintana, durante unha visita que realizou aos mariscadores da confraría de Muros durante a súa xornada de traballo.

No encontro, a representante do Executivo autonómico detallou que o Diario Oficial de Galicia vén de publicar a convocatoria de achegas dirixidas aos mariscadores que paralizaron a súa actividade entre o 16 de marzo e o 30 de xuño e que non se beneficiaron da prestación extraordinaria por cese de actividade habilitada polo Goberno central.

Precisamente, a Xunta incluíu estas axudas no seu plan Avantemar, de reactivación e dinamización do eido marítimo-pesqueiro trala alerta sanitaria, coa finalidade de apoiar aos profesionais do sector marisqueiro que non se vían beneficiados polas medidas deseñadas polo Executivo estatal.

A orde establece que poderán acceder ás achegas aquelas persoas que teñan días de traballo en dito período inferior á media de actividade no mesmo espazo de tempo dos tres exercicios anteriores (2017-2019). Enténdense como días de parada subvencionable a diferencia entre os días de actividade media nos tres anos anteriores a 2020 menos os días de actividade realmente desenvolvida no período referidodo presente exercicio.

Polo que respecta á contía da achega por día de parada, esta será equivalente ao 90% do nivel de ingresos medio da actividade extractiva a pé por colectivo entre o 16 de marzo e o 30 de xuño dos tres anos anteriores a 2020.

De acordo con eses datos, as contías por xornada de inactividade son de 75 euros para os profesionais do marisqueo xeral, 91 euros para os de extracción de percebe e 57 euros para os de poliquetos. Mentres, os titulares de permisos de explotación para recursos específicos diferentes a percebe e poliquetos considéranse como marisqueo xeral. Trátase de importes que, segundo lembrou a conselleira do Mar en funcións, están por enriba dos 50 euros por día que o Executivo central pretendía establecer de xeito xeral.

Deste xeito, resaltou Quintana, estas achegas pretenden compensar unha situación que, como consecuencia da caída da comercialización cara a canle Horeca, destino fundamental destes produtos, supuxo unha importante perda de ingresos para os diferentes colectivos.

Tendo en conta os datos facilitados pola Xunta de Galicia, no caso do marisqueo a pé dedicado a recursos xerais o descenso da facturación por primeira venda entre o 16 de marzo e o 31 de maio foi do 75% respecto ao mesmo período do ano anterior, unha porcentaxe que superou o 90% no primeiro mes e medio do estado de alarma.

Polo que atinxe aos percebeiros a pé, estes viron como os seus ingresos caían un 80% ata o 30 de abril, fronte ao 70% de media ata finais de maio, mentres que os profesionais dedicados á extracción de poliquetos perderon arredor do 90% dos seus ingresos durante o estado de alarma.