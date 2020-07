Inaugurada a nova aula ‘Raquel Moreira Carril’ no Museo do Encaixe

Camariñas. Coincidindo coa a reapertura ao público, o Concello de Camariñas inaugurou onte a nova Aula ‘Raquel Moreira Carril’ no Museo do Encaixe. Foi un acto íntimo no que participaron a familia da homenaxeada e os seus compañeiros.

A alcaldesa, Sandra Ínsua, dirixiu aos asistentes unhas sentidas palabras en memoria da que foi técnica do museo e profesora da escola municipal de palillo e que faleceu hai dous anos. Sinalou que Camariñas é un municipio “de xente humilde, traballadora e, sobre todo, de persoas que no seu día a día fan un concello grande. Raquel era dese tipo de personas, tan humilde que se nos estivese vende, creo que estaría enfadada porque lle fixésemos este recoñecemento”.

Resaltou a rexedora que “é xusto que esta sala leve o seu nome porque en cada unha das esquinas de este museo hai un recordo do seu traballo”. Nela seguirán aprendendo a palillar as nenas e nenos de Camariñas.