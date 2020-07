Inicia o xuízo contra dous ribeirenses

ribeira. A sección sexta da Audiencia Provincial de A Coruña xulgará dende onte, luns 6 de xullo ata mañá mércores 8, a dúas persoas acusadas de atracar unha gasolineira en Ribeira empregando unha motocicleta roubada e unha escopeta para a que non tiñan ningún tipo de licenza e coa que dispararon ao encargado, un home de 22 anos. Os feitos, segundo o escrito fiscal, aconteceron en xaneiro de 2019 cando ambos rapaces roubaron, supostamente, unha motocicleta do interior dun trasteiro, vehículo que días despois empregaron para desprazarse á gasolineira de Agro do Forno, en Ribeira. Unha vez alí e coa faciana oculta, un deles disparou nas pernas ao empregado e tras isto fuxiron co diñeiro, tanto o que portaba a vítima como o da caixa rexistradora do local. Pídense 19 e 21 anos de cárcere para os procesados, así como unha indemnización á vítima, a devolución ao Sergas do coste da asistencia do mozo e 300 euros ao dono da motocicleta roubada. p.p.c.