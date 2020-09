Inician la actividad extractora en siete bancos de la ría noiesa

Santiago Cruz señaló que se realizaron varios muestreos en los que se aprecia que “vai haber moi pouco marisco de primeira, porque non houbo desove o ano pasado; máis ben será berberecho de terceira”. Pero no cree que haya problema para alcanzar los cupos. Respecto a la almeja, afirma que habrá “bastante japónica, como todos os anos”, y menos cantidades de babosa y fina. También resaltó que el marisco “da zona do Freixo e A Misela non dá a talla, polo que non se abrirán ata o mes de decembro”. Destacar que este último es uno de los más importantes de la entidad. El patrón mayor espera “ter unha boa campaña; todo dependerá de si vale ben”, aunque ya afirma que no será extraordinaria. La facturación del ejercicio anterior ascendió a casi 20 millones de euros, pero “os que levamos moitos anos sabemos que isto non sempre é así”, dijo al respecto Santiago Cruz.