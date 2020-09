Investigan el destrozo de un coche en Porto do Son

porto do son. Un joven santiagués que acudió a un cumpleaños en Porto do Son se encontró ayer con una desagradable sorpresa al comprobar cómo le habían destrozado el coche. Lo aparcó en una finca privada, en la que se celebraba la fiesta, cuando unos jóvenes que no estaban invitados intentaron acceder a la misma. Después de una discusión, en la que le intentaron arrebatar las llaves con la intención, según decían, de tirar el vehículo al mar, abandonaron el lugar. Pero a la mañana siguiente el coche, de la marca BMW, apareció destrozado. Los autores saltaron encima de la chapa, rompieron los limpiaparabrisas, arrancaron los retrovisores y, no contentos, hasta orinaron en el vehículo, que declaran siniestro total por vandalismo. Las investigaciones de la Guardia Civil, ante la que se presentó la denuncia, ya están muy avanzadas, ya que los autores dejaron pistas suficientes que en las próximas horas pueden conducir a su paradero. m. b.