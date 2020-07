Jealsa vuelve a colaborar con la Caixa en la campaña de vacunación infantil ‘Gavi’

Jealsa, empresa líder en la fabricación de conservas de pescados y mariscos, con sede en Boiro, anunció a renovación del acuerdo de colaboracin que mantiene con la Fundación ‘la Caixa’ en la campaña de vacunación infantil Gavi, the Vaccine Alliance, como parte de su programa de responsabilidad socialcorporativa, We Sea. La conservera gallega, coa través de las gestiones que CaixaBank lleva a cabo en Galicia para impulsar este programa, ha realizado una aportación solidaria de seis mil euros. Desde que inició su colaboración con Gavi en 2013 como parte del programa We Sea,Jealsa ha donado un total de 81.000 euros a esta campaña, una cantidad que, gracias al compromiso de las fundaciones ‘la Caixa’ y Bill y Melinda Gates, se multiplica por cuatro, resultando una aportación final para promover la vacunación infantil de 372.000 euros.

La Fundación “la Caixa” y Jealsa integran el consorcio internacional Gavi, the Vaccine Alliance, distinguido la pasada semana con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2020.

Formalizaron esta aportación la directora de Relaciones Institucionales de Jealsa,Margarita Hermo, y el director de Banca de Empresas de CaixaBank en Galicia, Emilio Barreiro.

“Estos ocho años de colaboración ininterrumpida demuestran que Jealsa es consciente de que el ambicioso reto de reducir la mortalidad infantil exige tiempo recursos sostenidos. Es una satisfacción contar con socios así en Galicia”, apuntó Barreiro. Por su parte, Margarita Hermo manifestó que “en estos momentos en que todo el mundo está pendiente de poder ganar la batalla contra la covid-19 a través de la tan ansiada vacuna, no debemos olvidar que en muchos países estamos librando una guerra contra la alta mortalidad infantil por carecer de acceso a otro tipo de vacunas que si están disponibles en el mercado. Nuestra felicitación a la Fundación La Caixa por auspiciar este proyecto”.

Como parte del programa We Sea, Jealsa apoya a Gavi, the Vaccine Alliance.Esta alianza, que en Galicia cuenta con CaixaBank, consiste en una innovadora iniciativa de responsabilidad social corporativa pionera en Europa,.

La donación realizada este año por Jealsa, alcanzará finalmente los 24.000 euros, gracias al sistema de Matching Fund de la Alianza para la Vacunación, que multiplica por cuatro las donaciones recibidas. Con la fórmula 1=4, por cada euro que una empresa dona, la Fundación ‘la Caixa’ añade otro euro y la Fundación Bill y Melinda Gates añade dos euros más.