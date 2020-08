Juan Casto presentou na Pobra o seu libro ‘A que cheiran as cores?’

A POBRA. O Teatro Elma da Pobra acolleu a presentación do libro A que cheiran as cores?, de Juan Casto Rivadulla Fernández. O acto, ó que asistiron numerosas persoas, arrancou ca actuación dun grupo de alumnos da Escola da Banda de Música local. O psiquiatra e escritorFidel Vidal, nunha disertación sobre a presenza da clínica na literatura, salientou a capacidade de Juan Casto Rivadulla para divulgar conceptos complexos de xeito ameno. A pediatra Araceli García Pose indicou a importancia do coñecemento do cerebro dos nenos e as posibilidades de inculcarlles habilidades. Pola súa banda, o autor explicou a complexidade do cerebro: “O esencial das neuronas non é o seu número, senón as interconexións entre elas”, dixo. O acto foi clausurado polo alcalde, Lois Piñeiro. Rivadulla Fernández asinou exemplares do libro. S. Souto