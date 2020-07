La Costa da Morte rindió homenaje a la Virgen del Carmen

La Virgen del Carmen sigue teniendo tirón en la Costa da Morte, que reunió ayer a muchos devotos, pese a ser con mascarilla y sin verbenas.

En Camariñas, hubo dos oficios religiosos coordinados por el sacerdote Eduardo Puga, y no faltó la tradicional Danza de Arcos, que recorrió las calles del pueblo y escoltó a la patrona del mar, con música de gaita, desde la capilla hasta el puerto.

Los barcos, debidamente adornados, salieron en procesión marítima y fueron despedidos en el puerto por grupos de personas, que acompañaron a la imagen de la Virgen, en una procesión por la zona de O Curbeiro. En esta ocasión, las embarcaciones no se llenaron y solo transportaron a la tripulación, como estaba previsto. Pero cumplieron con el rito de ir hasta Muxía y regresar a la localidad de origen y con la ofrenda floral en memoria de todos los fallecidos en el mar.

Por la mañana, en la plaza del mercado, hubo un acto en el que se reconoció como Camariñáns de honra a los miembros de la Agrupación local de Protección Civil. La entidad organizadora quiso reconocer que “deron cobertura á totalidade da poboación de Camariñas durante os momentos máis duros do confinamento obrigatorio e seguiron co seu traballo ordinario na vida privada ou no servizo público; estenderon a xornada laboral ate o límite”.

La música de charanga amenizó la tarde en la villa de los encajes. Hoy viernes habrá pasacalles con una banda de gaitas, un funeral por los marineros fallecidos (12.00) y música de charangas y grupos de percusión.

En Corme, se celebró una misa en la reproducción de un galeón, bautizado como Mourelle de la Rúa, en honor al ilustre marino, y también un barco depositó una corona de flores en el mar. Corcubión también cumplió con su homenaje con misa matinal y procesión hasta el puerto con la banda de música de Cee. Y en Cee, las celebraciones tuvieron lugar por la tarde con el traslado de la imagen mariana desde la iglesia hasta el paseo marítimo en donde se ofició el acto litúrgico .