Lalín entregará mañá composteiros nun acto previsto no auditorio

Lalín. O Concello de Lalín fará entrega mañá mércores, 8 de xullo, da primeira quenda de composteiros domésticos, un centenar, aos veciños que o solicitaron, no marco do programa de autocompostaxe doméstico de Sogama ao que está adherido Lalín. Así o adiantou o concelleiro delegado de Medio Ambiente, César Reboredo, quen sinalou que será nun acto que contará coa asistencia do alcalde e que se levará adiante no salón teatro do auditorio a partir das 11.30 horas.

Nel tamén se vai explicar por parte de persoal de Sogama as normas de funcionamento deste composteiro para facer un uso axeitado e sacarlle a máxima rendibilidade. Reboredo lembrou que “continúa aberto o prazo para solicitar no rexistro xeral do Concello os 250 composteiros restantes disponibles a través deste programa, que se irán entregando de xeito progresivo”. “Valoramos facer xa esta primeira entrega porque hai xente que leva varios meses esperando”, dixo. arca