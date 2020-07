Lalín estreará o sistema de videoacta neste pleno

Lalín. O Concello de Lalín estrea no pleno que se celebra mañá, venres, 31 de xullo, a partir das 10.00 horas, de xeito presencial, o sistema de videoacta. Entre os puntos da orde do día o goberno leva unha modificación de crédito para diversos cometidos por importe de 238.000 euros, que se sufragará integramente con cargo á partida orzamentaria non gastada do programa de apoio municipal de axudas ao comercio, autónomos e pemes, unha vez que rematou o prazo de solicitude o 13 de xullo e se vén de comprobar que non se fará uso desta partida. m. r.