Licitada a dotación de beirarrúas á rúa Lois Pimentel, en Aguiño

Ribeira. O Concello de Ribeira informa de que, rematado o prazo, resultaron ser 36 as ofertas presentadas para a dotación de beirarrúas e rede de auga potable á rúa Lois Pimentel, en Aguiño.

Cun orzamento de 84.192 euros, IVE incluído, e un prazo de execución de cinco meses, a actuación persegue a construción de beirarrúas en ambas marxes da vía e a renovación da rede de abastecemento. Con tal fin, substituiranse as tubaxes de auga existentes por outras de polietileno de alta densidade de 75 milímetros (con lonxitudes de 253 e 258 metros), realizándose asimesmo as acometidas ás vivendas. No tocante ás zonas de tránsito peonil, serán de formigón pulido de doce centímetros de espesor, cunhas lonxitudes tamén de 253 e 258 metros.

O investimento está incluído no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+2019 da Deputación Provincial da Coruña. s. s.