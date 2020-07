Licitada a instalación do circuíto de Pump Track na zona de A Fieiteira

Ribeira. O Concello de Ribeira informou da apertura do prazo de presentación de ofertas (ata o vindeiro día 17) para a realización de melloras no complexo deportivo de A Fieiteira, incluíndo a instalación nunha parcela anexa dun circuíto de Pump Track.

Trátase dun trazado que se pode percorrer completamente en monopatín sen impulsarse co pé ou en bicicleta sen necesidade de pedalear, só ca inercia adquirida nos saltos e peraltes e a habilidade do skater ou ciclista.

Ocupará 800 m2 e contará cun trazado parecido a un boomerang, con curvas comprendidas entre 70 e 170 grados e cinco rectas definidas por distintos obstáculos ata sumar unha lonxitude de corda total de 100 metros. Todo o percorrido manterá unha anchura de 1,80 metros.

As obras incluirán a limpeza e nivelación do terreo, canalizacións de auga, perfilado de obstáculos, revisión e proba do circuíto en terra, asfaltado, sinalización e acabado de zonas internas do trazado.

Tamén se contemplan melloras no vestiario do campo de fútbol, na terraza situada enriba da sauna (coa fin de impermeabilizala) e no almacén situado nas inmediacións da pista de atletismo. O orzamento é de 86.349 €. s. s.