Licitan a adquisición dun vehículo para o equipo de emerxencias ribeirense

Ribeira. O Concello de Ribeira informa da apertura do prazo de presentación de ofertas para o subministro dun vehículo destinado ao Grupo de Apoio e Emerxencias Municipal (GAEM).

O exponencial aumento do volume de traballo deste servizo dende que se produciu a irrupción da pandemia fai conveniente a adquisición dun vehículo que posúa unhas prestacións adecuadas ás funcións que realizan os efectivos do GAEM. Así, deberá contar cunha potencia mínima de 120 cabalos e unhas dimensións mínimas de 5,30 metros por 1,85 metros.

Tamén ten que ter freos dianteiro e traseiro de disco, motor turbodiésel, seis prazas e cambio manual de seis velocidades. Así mesmo, posuirá dúas portas dianteiras, portón lateral deslizante acristalado e porta dobre traseira sen cristal. O volume de carga debe situarse entre tres e cinco metros cúbicos.

Trátase dunha contratación que está subvencionada a través dun convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Ribeira, asinado con data de 9 de xullo. O orzamento base de licitación é de 32.000 euros, IVE incluído, e o prazo de entrega é de 45 días a partir da formalización do correspondente contrato.

As empresas interesadas dispoñen ata o 11 de setembro á medianoite e poden formular as súas propostas a través do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta (SILEX). s. s.