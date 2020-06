Licitan a pavimentación e a instalación de redes de pluviais en tres viais de A Atalaia

Ribeira. O Concello de Ribeira informou onte do inicio do procedemento para a licitación dunha nova actuación consistente na pavimentación e instalación de rede de recollida de augas pluviais en tres camiños sitos na zona coñecida como A Atalaia, no entorno do cemiterio da parroquia de Corrubedo.

Os traballos contarán cun orzamento de 146.932 euros, IVE incluído, e un prazo de execución de tres meses. A actuación que foi deseñada polos técnicos municipais constará, por unha parte, da pavimentación con aglomerado asfáltico en quente dos tres camiños en cuestión (sobreanchos incluídos).

Por outra banda, está prevista a instalación dunha nova canalización das augas da chuvia polo centro da calzada de cada un dos viais indicados, dispoñendo asimesmo pozos de rexistro cada corenta metros de distancia e tamén arquetas sumidoiro nos laterais.

As empresas que estén interesadas en presentarse ó concurso público dispoñen ata hoxe martes á medianoite para formular as súas ofertas a través da plataforma do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia.

O investimento está incluído no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+2019 da Deputación.

Dende o executivo ribeirense destacan a importancia destas obras para seguir avanzando cara o saneamento integral do concello.

VERTIDO DE AUGAS RESIDUAIS. Por outra banda, a Administración autonómica vén de eliminar un punto de vertido de augas residuais no municipio ribeirense, concretamente no lugar de Ameixida.

A vertedura foi detectada polos inspectores do denominado Plan de Control de Vertidos, que desenvolveu polo organismo autonómico Augas de Galicia.

As inspeccións e os resultados das analíticas no mencionado punto confirmaron a presenza de emisións contaminantes procedentes dunha rede de augas pluviais que desaugaba á ría de Arousa, debido ás conexións irregulares de varios inmobles próximos.

A problemática identificada foi posta en coñecemento do Concello de Ribeira para que se adoptasen as medidas correctoras con vistas ao cese dos mencionados vertidos.

A administración local informou recentemente da execución dunha actuación para a eliminación das emisións contaminantes que se viñan producindo a través deste punto. A Xunta de Galicia, nun novo control analítico do punto, verificou finalmente a efectividade das medidas que foron adoptadas e confirmou deste xeito a ausencia de emisións contaminantes. s. s.