Limitan o aparcamento na praza Camilo José Cela de A Bandeira

silleda. O Concello de Silleda restrinxirá o estacionamento de vehículos pesados na praza de Camilo José Cela da Bandeira. Esta decisión adoptouse hai xa varios días en coordinación ca Policía Local de Silleda, a vista de que cada vez máis camións estaban a utilizar este espazo como zona de aparcamento, sendo na súa maioría os vehículos de transporte de gando. A proximidade do centro de saúde, que se atopa xusto na fronte da praza é unha das cuestións que máis preocupan sobre todo nos momentos actuais, nos que non parece moi lóxico ter vehículos destas características moi preto dun centro de saúde, limitando ademais o aparcamento ás persoas usuarias. Dende a alcaldía explican que xa se encargaron as sinais, seguindo as indicacións da Policía Local, hai varios días e estase á espera de proceder á súa colocación.