Limpan e desbrozan os polígonos da Laracha, Vimianzo e Malpica

Vimianzo. Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) investiu máis de 15.000 euros nas tarefas de limpeza e desbroce das parcelas desocupadas dos polígonos da Laracha, Malpica de Bergantiños e Vimianzo, e tamén o de Mondoñedo. Os traballos foron executados no mes de agosto por empresas que se fixeron cargo tamén da xestión da biomasa vexetal xerada.

No parque empresarial larachés, que conta con preto do 80% do solo vendido, e unha superficie bruta de 825.249 metros cadrados, o investimento ascendeu a 6.450 euros, namentras que nos de Vimianzo e Malpica o custo acadou os 5.250 € en cada un deles.

A xerente de SEA, Beatriz Sestayo, asegura que estes traballos forman parte do compromiso da sociedade estatal para impulsar os polígonos industriais con medidas proactivas que faciliten o inicio da actividade económica “co obxectivo prioritario de impulsar e favorecer o asentamento empresarial”. J. M.