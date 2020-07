Lois García renuncia a su sueldo como alcalde de Ponteceso

Ponteceso. La división en el Partido Socialista de Ponteceso volvió a quedar patente en el pleno de esta semana. Cinco de los ocho ediles del ejecutivo local, que gobierna en mayoría absoluta, apoyaron una iniciativa de la oposición para bajarle el sueldo al alcalde, también socialista, Lois García Carballido. Tras esta diversidad de opiniones, ayer por la tarde, el regidor anunciaba que renunciaba al sueldo. “No día de hoxe solicitei o meu reingreso ao instituto de Ponteceso, renunciando ao soldo municipal. Estiven nove anos na política local sen cobrar do Concello, tres deles de alcalde. Mentres, Pose Verdes cobraba un soldo de tenente alcalde, que empalmou logo coa súa xubilación. Miña muller máis eu somos profesores de inglés no instituto local, por oposición, e afortunadamente non necesitamos os ingresos do Concello”, afirmó el regidor de Ponteceso.

Explicó además que en esos nuevo aos “de compromiso absoluto cos veciños e´ veciñas “ tuvieron como recompensa una mayoría del PSOE, “gañando en todas as mesas electorais”. “No último tramo da lexislatura, o Concello colleu un grande impulso con melloras en infraestruturas, deportes, cultura e turismo”, añadió.

Además, durante esos años el empleo “foi sempre a prioridade”, recalcó. “Vou seguir como alcalde aínda que estarei de profesor para dar sustento aos meus fillos. As iniciativas que sexan para mellorar o Concello, van contar co meu respaldo, e espero tamén contar co respaldo de toda a Corporación”. X.m/ C.E.