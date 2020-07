Lousame pon en marcha o Concilia

Lousame. O Concello de Lousame arrancou xa as actividades do seu programa de conciliación. Os vinte nenos e nenas de entre 3 e 12 anos de idade que participan, recibiron unha charla sobre as normas de convivencia, seguridade e hixiene para previr contaxios ante o covid-19. Así mesmo, cada cativo encargouse de marcar e decorar o seu espazo persoal. A maiores, nestes primeiros días tamén tiveron sesións de cinema, clases de zumba e tempo de xogo libre. O Lousame Concilia Verán terá lugar de luns a venres no CPI Cernadas de Castro, entre as 09.30 e as 14.30 horas. A.P.