Lousame terá este verán campamento con pesca de troita e sendeirismo

O Concello de Lousame ten aberto ata o vindeiro 15 de xuño o prazo de inscrición nos seus Campamentos de Verán 2020, que serán “distintos e adaptados ás circunstancias actuais, pero nos que a seguridade dos nenos e nenas estará por riba de todo”, segundo asegurou a alcaldesa, Teresa Villaverde, durante a presentación desta iniciativa de conciliación familiar xunto á concelleira de Cultura, Silvia Agrafojo.

Neste sentido, a rexedora quixo transmitirlle ás familias que “poden ter a garantía de que todo o material que se empregará será desinfectado previamente, empregado de forma individual pola persoa participante e desinfectado despois do seu uso”. Ademais, haberá tamén máis monitores e máis persoas de apoio para que o campamento se leve a cabo seguindo os máis estritos protocolos de seguridade, sen esquecer programar actividades orixinais e diferentes.

De feito, unha das principais novidades desta edición é a división do grupo de participantes en dúas quendas, de 20 nenos e nenas cada unha, que terán lugar do 13 ao 24 de xullo e do 27 de xullo ao 7 de agosto.

A iniciativa está aberta á participación de nenos e nenas de entre 7 e 14 anos, en horario de 09.30 a 13.30. Os prezos mantéñense con respecto a anos anteriores, se ben, ao non contar con horario de tarde, duplícase o número de días do campamento: de 5 a 10 xornadas.

Outra das novidades será que este ano terán prioridade os nenos e nenas empadroados/as e residentes en Lousame, que deberán aboar unha tarifa de 45 €. En caso de quedar prazas libres, admitiranse doutros municipios, que terán que aboar 65 €. As anotacións poden facerse na casa da cultura ou chamando ó 981 825 780.

Pola súa banda, a concelleira detallou o programa de actividades, “unha proposta divertida, amena e diversa na que utilizaremos recursos e paisaxes naturais de Lousame, como a contorna do mosteiro de San Xusto, as minas de San Finx ou a área recreativa de Brandía”.

Así mesmo, os participantes desfrutarán da pista americana inchable máis grande de Galicia, de cen metros de longo; farán sendeirismo e pescarán troitas no río Vilacoba; e xogarán á busca do tesouro na contorna de San Xusto.

Así mesmo, poderán desfrutar de circuítos de seguridade viaria, sendeirismo ata o monte Culou, xogos populares, karaoke, cinema, tiro con arco, festa da escuma, circuíto de karts, xogos de mesa xigantes e obradoiros sobre Zernadas de Castro, graffiti, manualidades, froitas...

En canto ós protocolos de seguridade, as familias chegarán ao polideportivo de Lousame dende O Redullo e pararán diante da porta do polideportivo, onde unicamente baixará o neno ou nena. O persoal dos campamentos tomaralle a temperatura cun termómetro de infrarroxos e, se supera os 37 graos, terá que volver subir ao vehículo. En caso contrario, o coche continuará o seu camiño e o pequeno sumarase á actividade, previa desinfección de calzado, mans e obxectos.

Por outra banda, a administración local lousamiá organiza tamén a actividade Falemos!, un ciclo de obradoiros gratuítos nos que a mocidade poderá tratar temas de actualidade e de interese para este grupo de idade baixo a guía e o asesoramento dunha psicóloga.

“Trátase dunha actividade na que levamos tempo traballando, pero decidimos poñela en marcha xa porque pensamos que a situación agravouse este ano coa pandemia do coronavirus e todo o que trouxo consigo: suspensión das clases, confinamento na casa, relacións coa familia...”, explicou ó respecto Silvia Agrafojo.

Os obradoiros serán dirixidos pola psicóloga Alba González e terán lugar nos locais sociais, unha hora á semana e en grupos reducidos dun máximo de 10 mozos e mozas.

Haberá dous grupos de idade: de 13 a 15 e de 16 a 21 anos. Nas sesións trataranse temas como a xestión das emocións, as relacións afectivo-sexuais, a solución de conflitos de forma pacífica ou a violencia de xénero, sen que iso impida engadir calquera outro tema de actualidade ou que resulte de interese para o grupo: futuro laboral, temas de estudos, de relacións afectivas, etc., pois o que realmente se pretende é que eles teñan un espazo onde expresar as súas preocupacións.

As inscricións están abertas (699 679 359) e as reunións comezarán segundo se vaian conformando grupos de traballo nas parroquias.