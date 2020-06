Máis material de protección para entidades e residencias da comarca

Carballo. A Xunta de Galicia vén de facer un novo envío de material de protección fronte ao covid-19 con destino ás residencias e entidades sociais da comarca de Bergantiños e Costa da Morte.

A partida incluía 1.800 máscaras e 2.050 luvas, ademais de botes de xel hidroalcohólico e garrafas de desinfectante. No reparto de material tivéronse en conta as peticións que os propios centros e entidades trasladaron á Xunta tendo en conta as súas necesidades actuais.

Ata o de agora, o Goberno galego leva realizado dez envíos de material aos centros sociais da zona con material de protección. As entregas estanse a realizar a través da plataforma loxística que a Xunta puxo en marcha para centralizar a adquisición e a distribución de material de protección durante o estado de alarma e a emerxencia sanitaria polo coronavirus.

O delegado da Xunta na provincia da Coruña, Ovidio Rodeiro, asegura que esta colaboración institucional coas entidades sociais pretende “sumar esforzos” na loita contra a expansión do virus. Convida a tódalas institucións a colaborar co Goberno autonómico porque “a prioridade fundamental é garantir a protección dos cidadáns e todos debemos remar nesa dirección”.

Ademais, o responsable autonómico, sinala que os envíos da Xunta de Galicia á Costa da Morte continuarán nas vindeiras semans “para garantir a protección das persoas que se atopan na primeira liña na loita contra o coronavirus”.