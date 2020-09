Malestar ante o posible peche do servizo que o ISM presta en Corcubión

CORCUBIÓN. Dende o grupo político Sempre Corcubión mostraron o seu malestar ante a posible perda do servizo que ofrece o Instituto Social da Mariña (ISM) no municipio. Dende a formación aseguran que esta prestación “pode estar en serio perigo de desaparición” debido á posible intención de traslado a outro lugar máis afastado da comarca. Por iso, solicitan ao goberno local que traballe na defensa deste tema e se poña en contacto coa responsable da Dirección Provincial do ISM para clarificar esta dúbida. A portavocía de Sempre Corcubión lembra que “non podemos perder capacidade como centro administrativo” xa que “a despoboación empeza por este tipo de cousas, obrigando paseniñamente á fuxida da nosa xente para outras zonas equipadas de servizos e infraestruturas”.

Segundo sinalan, este problema abarca a toda Costa da Morte, dende Malpica a Fisterra, pasando por Corme, Laxe, Camariñas, Camelle, Muxía e Corcubión, polo que se crearía “un prexuízo a máis de mil traballadores e traballadoras do mar”. Adiantan que, de chegar a formalizarse as súas sospeitas e a formalizarse o abandono deste servizo por parte do ISM, a súa formación propoñerá medidas de presión e protesta, según subliñan nun comunicado. m. c.