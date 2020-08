Malestar nos socialistas de Muxía porque Irma García siga cobrando

COSTA DA MORTE O Partido Socialista de Muxía amosou onte, a través dun comunicado, a súa “disconformidade” porque a exconcelleira do grupo de goberno, Irma García, “siga cobrando un soldo público das arcas municipais”. A referida concelleira, xunto con Mónica Vilela, Manuel Caramés e Tania Romero, renunciaron a formar parte do executivo muxián por discrepancias co alcalde, Iago Toba, pasando ao grupo de non adscritos. Dende o partido consideran que é “unha actitude indigna para o pobo de Muxía e todos os cidadáns”, e califican o comportamento da concelleira como “incívico” por seguir cobrando un salario público “sen exercer funcións acordes ao cargo que xa non ostenta”. Acúsana tamén de “verter acusacións falsas e infundadas” e lembran que “renunciou, de forma voluntaria”, a formar parte do goberno municipal. M. R. L.