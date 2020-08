Malestar ordense pola ampliación de Gesuga en Cerceda

ordes. O colectivo Salvemos a Comarca de Ordes está a organizar reunións nas parroquias limítrofes para informar das alegacións contra a ampliación da planta de tratamento de Gesuga no linde ordense con Cerceda. Entre os motivos para opoñerse ao redimensionamento das instalacións citan as dificultades para acceder ao expediente na administración local de Cerceda; non se expón, ou non existe, o estudo ambiental estratéxico; supostas carencias na situación urbanística do actual complexo no que atinxe á prospección arqueolóxica; necesidade dun PXOM; falta de capacidade das estradas da zona ou falta de garantías para o subministro da traída, entre outras.