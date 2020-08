Malestar polo protocolo para a volta ás aulas amesáns sen consensuar

A Maía. Os socialistas de Ames levarán ao pleno ordinario do vindeiro mes de setembro unha proposta para instar á Xunta a que desenvolva un novo documento consensuado cos representantes do profesorado e das familias para “dese xeito poder afrontar o curso 2020-2021 coas máximas garantías posibles”.

A xuízo de Blas García, voceiro municipal do PSOE de Ames, “non é comprensible que o documento publicado pola Xunta non fose elaborado contando cos principais afectados. Con este protocolo todo parece indicar que a Xunta intenta, unha vez máis, botar balóns fóra, para que sexan outros os que asuman as responsabilidades da pandemia en materia educativa”.

Así mesmo, os socialistas mostran o seu desacordo pola falta de comunicación cos concellos, nos que recae unha parte importante das obrigas establecidas, sobre todo en materia de desinfección e limpeza. Por iso propoñen unha xuntanza urxente da Xunta de Galicia coa Fegamp, na que se valore a totalidade dos recursos económicos que se lle esixe aos concellos que mobilicen para poder dar cumprimento a todas as obrigas a cumprir neste eido, xa que, segundo entenden os socialistas, debería ser a propia administración autonómica a que habilitase recursos extraordinarios para que os fondos dos municipios non se vexan aínda máis prexudicados.

Deste xeito, García indicou que “tendo en conta que nos achegamos ás datas do inicio do curso, é preciso que o Executivo galego asuma as súas competencias na materia e se poña a traballar de xeito inminente e coordinado co sector educativo e as administracións afectadas nun documento que responda á totalidade das necesidades”.

Curiosamente, hai uns días era o conselleiro de Sanidade en funcións, Jesús Vázquez Almuiña, quen pedía que na reunión do Goberno central coas comunidades autónomas sobre o inicio do curso escolar se abordase un “protocolo básico” para todo o Estado para logo “complementalo” a nivel de cada autonomía. Así, atribuía parte das “dúbidas” das familias e dos representantes sindicais ante a volta ao cole en parte á “variación de respostas entre comunidades autónomas”, o que xenera posibles diferenzas e a incerteza. o.d. vilar