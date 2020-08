Mañá de xogos no Melga para nenos pontecesáns

Ponteceso. Por terceiro ano consecutivo, os nenos e nenas que participan no campamento de verán de Ponteceso, enmarcado no programa Concilia, desfrutaron dunha mañá de xogos tradicionais no Museo Etnolúdico de Galicia (Melga). Acompañados polas monitoras Melanie Pazos e María Vitureira, participaron nunha sesión teórico-práctica de dúas horas, durante a cal aprenderon e xogaron guiados por técnicos do museo que dirixe Ricardo Pérez y Verdes. Máis adiante acudirán os grupos de Corme, A Graña, Cores e Nemeño. J. m. r.