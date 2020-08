Manifiestan el apoyo del BNG al pacto para gobernar en Malpica

Malpica. La dimisión del edil nacionalista, Daniel García Reigía, y el hecho de que el alcalde de Malpica, Walter Pardo, tuviera que aprobar los presupuestos con su voto de calidad, hicieron encender todas las alarmas. Y más en unas fechas de convulsión en el seno del PSOE de Muxía y Ponteceso, que acabaron con cuatro ediles de Muxía en el grupo de los no adscritos, y con el alcalde de Ponteceso sin sueldo y con un boquete abierto en el partido.

En Malpica las cosas parecen ser distintas. Para zanjar especulaciones, el coordinador comarcal del BNG, Xosé Regueira, ha enviado un mensaje tranquilizador al asegurar que “isto non tivo absolutamente nada que ver e en ningún momento o debate xirou en torno ao pacto”. En declaraciones a Radio Nordés, Regueira señaló que “as condicións do pacto son as mesmas”, verificables anualmente, y expresó su deseo de que el tripartito ( con cuatro ediles del PSOE, dos del BNG y el edil Alfredo Cañizo) siga operativo hasta fin de legislatura. El responsable nacionalista situó la renuncia de García en los inconvenientes que le causa su actividad laboral. Y también que el BNG tiene un grupo joven y una alta responsabilidad que provoca “un nivel de estrés grande”.

Esperan que pronto se sepa el nombre de la persona que acompañará a la edila Leticia Varela en la Corporación local y en el ejecutivo malpicán. Tomará posesión en un pleno extraordinario que se celebrará en breve y volverán a ser siete, frente a los seis representantes del PP. x.m. lema