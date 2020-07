Mantéñense para o 2021 case o 80% das entradas do Rompetiño Jump

Porto do Son. O Festival Rompetiño Jump, leva xa catro anos acadando éxitos en Porto do Son. E é que o evento significou a chegada ao municipio da cultura urbana ao mesturar deportes de risco, música trap e electrónica; breakdance, flatland, graffiti, roller e outras exhibicións artísticas. Ao igual que aconteceu con outros eventos, a edición do 2020 queda suspendida e haberá que agardar ao 2021 para desfrutar del. Esta decisión foi comunicada polos organizadores o pasado 22 de maio e dende ese momento avisouse de que as persoas que tiñan entradas para o festival poderían escoller entre tres opcións: gardala para o próximo ano, trocala por unha prenda do patrocinador Rompiente Clothing ou solicitar a devolución do importe da mesma.

Onte dende a organización do Rompetiño Jump anunciaron que case o 80% dos asistentes decidiron conservar a entrada para a vindeira edición. Os prezos de saída para o 2021 son de 28€ a entrada para os dous días, e dez euros máis por persoa pola zona de acampada. “Sempre partimos dun prezo que se vai incrementando conforme se van cumprindo expectativas de asistencia”, explica un dos organizadores. “Isto faise para premiar a todos aqueles que compran a entrada con antelación, incluso moitas veces sen coñecer o cartel”. É por iso que a todos os que a conservaron se lles devolverá o sobrante, se pagaron un prezo superior ao de saída do ano que vén.