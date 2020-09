Manuel Mirás cre malo para Oroso que impidan ceder os remanentes

Oroso. Manuel Mirás Franqueira, mandatario local de Oroso, únese aos milleiros de representantes municipais que consideran “unha moi mala nova para as administración locais” o acontecido onte no Congreso dos Deputados, co rexeitamento ao decreto dos remanentes liderado polo PP. Hai que lembrar que nesa votación a coalición que lidera Pedro Sánchez apenas sumou 156 votos a favor frente aos 193 noes.

“O Partido Popular rexeita o decreto sen ofrecer unha alternativa, os concellos levamos anos demandando poder usar os nosos propios aforros para mellorar o benestar veciñal, pero lamentablemente os remanentes seguirán nos bancos”, lamenta Mirás, que tamén engade que “temos que superar a situación de austericidio e asfixia económica na que o goberno do PP, con Rajoy e Montoro, deixaron aos concellos no ano 2012; desde entón, non podemos usar libremente os nosos aforros”, afirma.

“Os concellos”, lembra Mirás, “asumimos numerosos gastos e competencias impropias, o fixemos sempre e máis agora durante pandemia, desenvolvendo todas as tarefas de limpeza, desinfección, axudas para o tecido empresarial ou reparto de material de protección; o único que pedíamos era usar os nosos propios aforros”.

A xuizo do alcalde orosán, “o plantexamento de Facenda era transferir 5.000 millóns aos concellos con remanente de tesourería para investimentos a favor da veciñanza; era ademáis un acordo voluntario, non obrigada a ninguén”, explicaba onte nun comunicado.

“O PP di non por pura estratexia partidista, sen ofrecer alternativas ao municipalismo e deixando claras as súas prioridades, que non son os veciños e veciñas de cada concello”, remata. M. Manteiga