Mar licita melloras nos pantaláns de cinco peiraos do litoral de Área

A conselleira do Mar en funcións, Rosa Quintana, visitou onte o peirao de Muros, onde anunciou que Portos de Galicia iniciou o procedemento de licitación das obras de mellora de pantaláns en cinco peiraos do litoral da área metropolitana de Santiago (Muros, Corme, Fisterra, O Freixo e Corcubión), así como nos de Pontedeume, Miño e Betanzos, cun orzamento total de 1,5 millóns de euros. Xa está aberto o prazo para a presentación das ofertas.

No caso de Muros, o investimento é de 120.000 euros e as actuacións consisten na renovación integral dos pavimentos de madeira dos fingers, a ampliación do pantalán de embarcacións tradicionais cun módulo máis (co que se crearán cinco novas prazas), a instalación de tres novos fingers, a implantación dun sistema de apertura de portas con móbil, a colocación de escaleiras abatibles para subir aos pantaláns e a reparación de elementos menores, así como o saneamento e limpeza xeral das instalacións.

As obras no resto das localidades consistirán na reforma integral dos pantaláns e estruturas aboiantes das dársenas, co obxectivo de facer fronte ás deficiencias provocadas polo seu uso, e a súa contratación realízase nun lote único agrupado.

Os investimentos serán de 77.000 euros en Corme, 244.000 en Pontedeume, 288.000 en Fisterra, 443.000 no Freixo, 235.000 en Miño, 15.000 en Betanzos e 36.000 en Corcubión. Tal como figura nas bases do concurso, o prazo de presentación de ofertas por parte dos licitadores permanecerá aberto ata o vindeiro 4 de agosto. O obxectivo final destas actuacións é facilitar o traballo diario dos usuarios e aumentar a competitividade das infraestruturas portuarias galegas para que poidan mellorar os seus resultados.

A conselleira estivo acompañada da presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, e da alcaldesa de Muros, Inés Monteagudo.

Por outra banda, a representante autonómica mantivo o martes unha reunión con representantes da confraría de pescadores de Corcubión, na que lles anunciou que Portos de Galicia vén de pechar a redacción da primeira fase do estudo de alternativas para a mellora do abrigo no peirao da localidade. O documento recolle a descrición da situación actual do porto a nivel de axitación portuaria, o deseño de posibles alternativas de abrigo e a súa eficacia, unha análise básica das posibles solucións e unha primeira aproximación orzamentaria. As posibilidades que se presentan no informe son catro. A primeira alternativa pasa pola construción dunha nova dársena a continuación do peirao de Quenxe. A segunda consistiría na construción dun dique de abrigo no peirao exterior do porto de Corcubión. Como terceira opción exponse a utilización da zona abrigada pola explanada actual e un dique aboiante. Finalmente, a alternativa número catro contempla a utilización da zona abrigada pola explanada actual e un dique convencional de gravidade.

VALORACIÓN DE CONCLUSIÓNS. Proximamente haberá unha reunión entre responsables de Portos e representantes do sector profesional e náutico-recreativo que operan no peirao de Corcubión para valorar as conclusións destes estudos.