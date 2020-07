Maril denuncia o estado intransitable da senda de Vilanova en Silleda

SILLEDA. O Partido Popular de Silleda denunciou que

máis dun mes despois de avisar do mal estado no que se encontraba a senda de Vilanova, próxima o tanatorio de Silleda, o Concello segue sen actuar o que agravou o estado de abandono no que se encontraba. O voceiro do PP , Ignacio Maril, lamentou esta situación e a falta de actuación do Concello . “E lamentable que o goberno do señor Cuíña, o máis caro da historia de Silleda, sega sen atender as reclamacións dos veciños e manteña as sendas nun estado de abandono ... O final o que demostran e que ou fan actuacións nas que non creen ou que so queren gastar os cartos en obras para despois deixar que se deterioren como esta a ocorrer neste caso, e sin que os veciños as podan utilizar.” 0s populares sinalaron que os

propios veciños tuveron tuveron que limpar diante das súas propiedades. arca