Melide abre o prazo ata o día 13 para anotarse no Conservatorio local

Melide. O Concello de Melide vén de abrir o prazo para realizar a preinscripción no Conservatorio Profesional de Música. Os interesados teñen para anotarse ata o vindeiro 13 de xullo e poderán facelo de forma presencial no edificio multiusos, de 09.00 a 14.00 horas, ou ben a través do correo electrónico multiusos@concellodemelide.gal. A folla de preinscripción pode descargarse na páxina web municipal.

As especialidades que ofrece o Conservatorio de Música son a de corda (violín, viola, violoncelo e contrabaixo), vento madeira (frauta, clarinete, saxo e oboe), vento metal (trompeta, trompa, tuba e trombón), a de solfexo e a de percusión.

LIMPEZA Dende o goberno local melidense aproveitan para lembrar que continúan cos labores de limpeza e desinfección dos parques infantís municipais. Foi o pasado 18 de xuño cando o Concello comezou a desprecintalos. Recordan que hai que empregalos con precaución e cumprindo as normas de seguridade en todo momento. Ademais o equipo de goberno informa de que nas últimas semanas están a facer varias actuacións para adecentar a área recreativa de Furelos. ”Desfrutade dos paseos, das conversas, das churrascadas, e por favor, depositade o lixo nas papeleiras”, advirten. A.P.