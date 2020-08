Melide acolle un ano máis a exposición do ‘pintor do viño’

Un ano máis, a vinoteca o Ribeirao, en Melide, acolle ata o día 17 unha exposición do máis peculiar, centrada na enopintura e na peregrinaxe a Compostela. É ben sabido que o viño foi ao longo da historia unha musa para artistas de todos os tipos, e o caso de Abel Barandela non é unha excepción. Este ourensán é coñecido como o ‘pintor do viño’ pola súa peculiar técnica, na que emprega este derivado da uva para crear as súas obras. Xa o ano pasado tivo a oportunidade de expoñer neste local, e tras “unha experiencia moi positiva”, tal e como el mesmo indica a este xornal, repetirán a experiencia.

Foi “de casualidade” que Abel Barandela comezou a súa andaina coa enopintura, o arte de pintar con viño, cando “nunha cea con amigos había unhas manchas de viño de Barrantes nos manteis”, comenta, “e falando intentamos sacarlle potencial”. Hoxe, doce anos despois da súa primeira exposición, xa é todo un referente neste campo.

“O viño ten unha oxidación natural”, como explica o artista, que fai que pase de “vermello a violáceo ou incluso azul, para acabar creando unhas cores ocres tirando a marrón”. Isto, indica, “altera a cor natural que ten a pintura e consegues un resultado que se asemella ao das fotografías antigas de cor sepia”. Pero ao tratarse dun material orgánico “unha vez o sol incide na obra, varía moito o pigmento e incluso pode acabar desaparecendo”, engade, polo que este ourensán tivo que desenvolver unha técnica que lle permitise preservar as súas pezas.

O proceso é longo. Primeiro, redúceo “nun día soleado ou metendo un prato con viño no forno”, para obter os posos que logo se mesturan con pinturas con base de auga. Estas poden ser ben acuarelas ou acrílicos. Unha vez seco, é preciso tratar o lienzo con goma laca “que é como un verniz”, e logo aínda lle hai que dar varias capas polos dous lados de látex concentrado. Desta maneira, indica, “queda dalgún xeito impermeabilizado e garántese a durabilidade do traballo”.

Trátase sen dúbida dunha técnica chamativa que xa por si mesma suscita interese, pero que tamén agocha moitas máis posibilidades. “É un xeito de potenciar un pouco máis os dous campos”, explica, “o mundo do viño e un mundo moi amplo co que tamén se pode facer arte” e esta é unha oportunidade de “fusionar eses dous grandes públicos”. De feito, Barandela comenta que en moitos casos, “a raíz de que hai unha boa aceptación do público”, moitos locais, sobre todo de hostalaría, “contactan conmigo para que faga exposicións alí”. E é que este é un xeito de revitalizar o interese do público polo viño e pola arte, e á vez, de atraer a visitantes curiosos que queren saber máis sobre o que é a enopintura.

EXPOSICIÓNS Aqueles que se aventuren a visitar á vinoteca O Ribeirao en Melide, poderán desfrutar dunha exposición feita na súa maioría con esta técnica. Está composta por quince obras, moitas delas con temática de peregrinaxe e motivos relacionados con Compostela, xa que “o Camiño Francés pasa por diante da vinoteca, na rúa do Convento”, polo que a situación desta expósición é a idónea. Tamén conta cunhas cantas pezas paisaxísticas e costumbristas, sendo isto último xa case un “selo” do artista. Pero esta non é a única oportunidade para descubrir as obras de Barandela, xa que diversos locais acollen as súas exposicións este verán: a cervexaría La marina da Coruña; o restaurante Kratos, en Brión; a taberna Meloxeira e La Posada no Grove; e en Compostela, o asador Gonzaba e o restaurante a Valeca.