Melide aproba catorce obras de mellora nos viais urbanos e rurais

O Concello de Melide vén de aprobar por unanimidade na sesión plenaria extraordinaria celebrada onte no edificio sociocultural Mingos de Pita, o acordo do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal POS+2020. Serán un total de catorce actuacións, coas que tanto o rural como a zona urbana obterán melloras na pavimentación e no nivel de mantemento de pistas e viarios. Uns labores, explican dende o goberno local, “que incrementarán a seguridade tanto de veciños e veciñas como de condutores”.

Entre as accións que se van levar a cabo atópase a limpeza de cunetas, a regularización e pavimentación mediante aglomerado asfáltico, ou o reforzo da sinalización viaria nos lugares de Baltar, Grobas, Alvite, San Cosme, San Cibrao, Zaramilou Maceda, ou na rúa Furelos, xa en pleno casco urbano.

A maiores das actuacións de adecentamento de pistas, tamén se aprobou no pleno de onte a reparación do colector de pluviais e a súa conexión coa rede de saneamento municipal coa renovación do pavimento da beirarrúa na Ronda de Pontevedra e no CEIP Nº2 de Melide, situado na Martagona. A ditos traballos súmase a realización de dous pasos elevados nas proximidades do CEIP nº1 que reforzarán a seguridade dos cativos e das súas familias durante a tempada escolar.

Dende o Concello aproveitan para lembrar que continúan os labores de hixienización e desinfección dos parques infantís da vila e que ademais levan días poñendo en marcha varias actuacións para adecentar a área recreativa de Furelos e deixala lista para o verán.