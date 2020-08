A Laracha. O Concello larachés, aproveitando a época estival como vén sendo habitual cada verán, está acometendo distintas actuacións de mantemento, conservación e tamén obras novas nos tres centros de primaria e tamén na escola infantil.

Aparte das tarefas de limpeza integral das instalacións e distintos traballos de mantemento, no CEIP Ramón Otero Pedrayo, da Laracha, pavimentarán con aglomerado en quente 500 metros cadrados do patio exterior; acondicionarán o perímetro do novo aulario de Infantil, o aparcadoiro exterior e as zonas verdes do recinto. Ademais pintarán varias dependencias do colexio, ampliarán as aulas para crear unha nova ludoteca e instalarán un baño adaptado.

Pola súa banda, no CEIP Alfredo Brañas, de Paiosaco, as accións céntranse en acondicionar e sinalizar o acceso principal dende a rúa A Porta Santa; traballos de xardinería; a mellora da cuberta do pavillón; o arranxo da pasarela cuberta entre os dous edificios e a adaptación dun baño.

No CEIP de Caión os labores abranguen a mellora e mantemento de todo o recinto exterior e interior, e na escola infantil A Galiña Azul están a executar traballos de xardinería, a impermeabilización da fachada e da cuberta, a prolongación do acceso peonil, para facilitar entradas e saídas independentes de todo o alumnado, e reformas no parque infantil.

Todas as actuacións están fianciadas con fondos municipais, segundo sinala a concelleira Rocío López. M. r. l.