Mercado de San Ramón do Allo con artesanía e produtos ecolóxicos

Zas. O vindeiro luns, día 31, dende as 11.00 ata as 14.30 horas terá lugar o tradicional mercado de San Ramón diante das Torres do Allo. Ademais da exposición e venda de produtos ecolóxicos e artesanais como liño, encaixe, sancosmeiros, cestos, xabóns, mel ou instrumentos musicais tamén estarán presentes outros elementos máis actuais como as máscaras. Paralelamente, nas Torres do Allo haberá unha visita guiada centrada na festividade de San Ramón. A actividade, organizada polo Concello de Zas en colaboración coa Deputación da Coruña, pretende recuperar a cultura viva, achegándoa ao tempo de lecer, de xeito que o público asistente poida desfrutar da historia, a etnografía e artesanía da bisbarra participando delas. Lembran dende o Concello zaense que esta romaría ten máis de catro séculos de historia. M. R. L.