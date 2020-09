Misa y ofrenda de los sonenses en honor a la patrona de los marineros

PORTO DO sON. No fue el vistoso homenaje de cada 8 de septiembre debido a la situación sanitaria actual, pero los sonenses quisieron rendir igualmente un sentido reconocimiento a la Virgen del Carmen a pesar de no festejar este año sus fiestas patronales. Lo hicieron en una misa presidida por la conselleira do Mar, Rosa Quintana, quien estuvo acompañada por el alcalde de Porto do Son, Luis Oujo, y el patrón mayor de la cofradía de pescadores, Emilio Queiruga, entre otros. Además, realizaron una pequeña procesión hasta las embarcaciones, montando en una de ellas para realizar la tradicional ofrenda floral en memoria de todos los marineros fallecidos en el mar. Hoy el covid-19 tampoco impedirá la celebración de la romería de la Virgen del Loreto. Se mantendrán los actos litúrgicos, que se celebrarán en la capilla. m. CANO