Morre un home atrapado polo seu tractor en Santa Comba

Un veciño de Santa Comba faleceu despois de envorcar o tractor que manexaba na tarde do luns na localidade de Pombal, neste municipio coruñés.

Segundo informou o 112 Galicia, debido á posición na que se atopaba o vehículo foi necesaria a intervención de equipos de emerxencia para rescatar o corpo do home, que quedou atrapado debaixo da estrutura do tractor.

O 112 Galicia tivo constancia do incidente ás 21,00 horas da pasada noite após recibir a chamada de alerta dos axentes da Policía Local.

Segundo a información facilitada aos xestores do 112, un home sufrira un accidente co seu tractor e caera por un terraplén na parroquia de Ser, nunha área de monte próxima á estrada.

Após o aviso, por parte do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia solicitouse a colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, dos Bombeiros de Santa Comba e do GES de Brión.

Unha vez no lugar do accidente, os equipos de emerxencia fixeron uso do material de excarceración para liberar á vítima. O persoal sanitario unicamente puido confirmar o seu falecemento.

Para prestar apoio aos efectivos de intervención e aclarar as circunstancias do suceso, por parte do 112 avisouse tamén á Garda Civil e ao Servizo Municipal de Protección Civil.

