Muros reflíctese no Muíño das Mareas e a vella fábrica de Sel

A finais da Idade Media, a proximidade a Compostela e a riqueza pesqueira facían de Muros a terceira vila da costa galega. Tras a invasión napoleónica, atravesou épocas duras: pestes, fame, ataques navais... Pero, aínda que foi perdendo peso fronte a outros portos, a súa poboación seguiu vencellada ó mar, e hoxe é unha das vilas mariñeiras mellor conservadas do litoral galego.

Muros, auga e sal e o título dun proxecto de valorización patrimonial da localidade. E un dos seus principais protagonistas é o Muíño de Mareas ou Pozo do Cachón, tamén coñecido como A Ponte dos Muíños. Está emprazado na Acea, en Serres, e constitúe unha magnífica obra de enxeñería industrial que data da segunda década do século XIX, sendo actualmente un dos muíños de marea máis importantes de Europa.

Foi mandado construír por Ignacio Pérez Bazarra, que o planificou alá por 1815, aínda que as primeiras referencias documentais da súa existencia e do seu funcionamento datan dos anos trinta.

A idea xurdiulle por resultar insuficientes os muíños de río existentes ata o momento, debido ao incremento no século XVIII do cultivo do millo e a diminución do caudal dos cauces fluviais da zona durante o verán. E é que o seu funcionamento aproveita o movemento das mareas.

A clave está no dique de máis de 230 metros de lonxitude. Durante a pleamar acumula a auga e cérrase para evitar a súa saída. Cando o nivel das augas baixou, ábrense as comportas, de xeito que a cantidade retida sae accionando a moa para triturar os graos. A construción tiña capacidade para moer ata 216 quilos de millo por hora.

Trátase dun bo exemplo de arquitectura que estaba a piques de desaparecer e que foi rehabilitado por iniciativa do Concello no ano 1986, aínda que as obras non comezaron ata 1990, en base ao proxecto do arquitecto Jesús Anaya Díaz, e remataron en 2005.

No primeiro cuarto de século, a parte destinada a almacén foi utilizada como casa de baño de algas para diversas curacións e era coñecido como Os Baños de Santa Rita. Dende entón pasou por oito propietarios, ata que na segunda quincena do século XX deixou de funcionar e acabou en ruina. A culpa tívoa a posta en marcha do primeiro muíño eléctrico de Muros.

Na actualidade ten a función de Centro Cívico e Cultural. A parte que corresponde ao muíño funciona como centro de interpretación de Muíños da Costa da Morte, converténdose en icona do patrimonio etnográfico de Galicia. O edificio anexo é sala de exposicións temporais e ademais alberga restos arqueolóxicos do municipio. Un deles é a Cista de Bicos de Lago, procedente da necrópoli da parroquia de Abelleira.

FONTE DOS PICHOLOS. Trátase dun enterramento prehistórico da Idade de Bronce (2500–1500 a. C) e está formada por varias laxas, que delimitan un espazo rectangular, usado como sepultura. En ditas instalacións tamén hai dúas laudas gremiais; unha peza granítica de forma circular que formaba parte da antiga Fonte dos Picholos, que presidía a Praza do Concello, e fotografías nocturnas dos petróglifos de Cova da Bruxa e Laxe das Rodas.

O mencionado edificio está dotado de zona de recepción para poder recibir tanto a turistas como a grupos; unha moa de pedra facendo representación dos muíños que alí existían; e unha maqueta que reproduce tanto o exterior coma o interior do muíño tal e como sería cando este estaba en funcionamento.

DA SALAZÓN Á CONSERVA. Tamén a carón do mar está o Centro de Interpretación do Patrimonio Marítimo de Sel, que naceu como fábrica de salgado a que convertiron en fábrica de conservas en 1894 o cántabro Timoteo de Sel e a súa muller, Dolores Carranza y Cavices, mantendo esa actividade ata 1976.

Grazas ás cesións e á colaboración de persoas e asociacións sen ánimo de lucro, o centro conta con varias exposicións permanentes, sobre a salga e a conserva, a carpintería de ribeira, maquetas de embarcacións, lendas do mar, naufraxios, etc. Tamén ten en depósito varias mostras temporais, co fin de ser prestadas a outros museos e centros culturais, neste caso adicadas ao secado do congro, ao afumado da sardiña, e aos poemas do mar.

