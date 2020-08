Muxía: a capital do voluntariado máis blindada contra a covid

O rexedor de Muxía, Iago Toba, xunto co primeiro tenente de alcalde, Javier Romar, e a segunda, Olalla Benlloch, reuníronse cos representantes do sector da hostalaría local co obxectivo de sumar esforzos para consolidar Muxía como destino seguro de cara ao remate desta tempada de verán, cunha batería de medidas para mellorar a seguridade e a hixiene nos establecementos locais.

Entre elas suliñaron a importancia da desinfección periódica das terrazas coa máquina nebulizadora adquirida polo Concello; inicio de campañas de promoción da hostalaría de Muxía como establecementos seguros; control máis rigoroso por parte da Policía Local para asegurar o obrigado uso de máscaras e o cumprimento das novas medidas establecidas polas autoridades sanitarias; desenvolver unha campaña de concienciación dirixida á veciñanza para lembrar a importancia de cumprir as medidas de hixiene e seguridade e mellorar o servizo de recollida de lixo e limpar cunha maior frecuencia os contedores das zonas onde hai establecementos de hostalaría.

Toba explicou que “foi unha reunión moi produtiva onde se constatou a unión total que existe entre o sector da hostalaría e o Concello. Quixemos transmitirlles o noso apoio agora que se están recuperando despois das perdas ocasionadas polo confinamento”. Tamén suliñou que “sumando esforzos entre todos, lograremos consolidar Muxía como un destino seguro de cara ao final dunha temporada de verán na que están a superarse as cifras do número de turistas doutros anos”, argumentou o rexedor.

Os representantes do sector hostaleiro comprometéronse a poñer todo da súa parte, informando aos seus clientes das medidas.

