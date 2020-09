Muxía anima a vivir unha romaría da Barca virtual compartindo fotografías

COSTA DA MORTE. Hoxe é o día grande da Virxe da Barca de Muxía pero, por mor do covid-19, ni veciños nin romeiros poderán gozar da que din é a romaría máis popular de Galicia, e que conta con máis de sete séculos de historia. Non obstante, o Concello anima á veciñanza a levar a festa ás redes sociais, compartindo imaxes de romeiros e romeiras desfrutando da celebración en edicións pasadas. Os interesados poden compartir as imaxes en Facebook e Instagram baixo o cancelo #ANosaBarcaÉMoitaBarca. O alcalde, Iago Toba, asegura que suspender estas festas foi “unha decisión tan meditada como difícil de tomar”, e fai unha chamada “á responsabilidade e a evitar todo tipo de aglomeracións”. Toda Muxía debería estar celebrando “a súa romaría, pero o contexto é o que é, sendo prioridade a saúde da veciñanza”, engade. J. M. R.