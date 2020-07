‘Na Estrada faite ver’ reparte 500 chalecos reflectantes e conciencia a deportista e peóns

A Estrada. O Concello estradense pón en marcha o programa ‘Na Estrada faite ver’, unha campaña de concienciación e sensibilización paralizada no seu día pola pandemia sanitaria. Consta de dous programas: a entrega de chalecos reflectantes e o reparto de información básica para transitar ou desprazarse pola estrada con seguridade.

O programa repartirá 500 chalecos reflectantes para todos aqueles veciños que así o soliciten ata esgotar existencias, para facer máis visibles aos peóns e deportistas nas estradas e fomentar a seguridade viaria reforzando a sensibilización e a concienciación, sobre todo, dos usuarios máis vulnerables nas estradas: peóns e ciclistas.

Os clubs deportivos de ciclismo e de atletismo locais recibirán os seus chalecos e información de como transitar, xa sexa andando en bicicleta, realizando carreira ou camiñando pola estrada.

Estes desprazamentos deben de ir acompañados de condutas responsables por parte dos cidadáns, polo que fai falla respectar as normas de circulación, velar pola propia seguridade e pola dos demais.

Asimesmo, con estas pezas que se van a distribuir, é posible previr e evitar atropelos. No Concello da Estrada con moitos núcleos rurais, é importante que os veciños, se familiaricen co uso desta peza que pode salvar vidas, empregándoa cada vez que se transite pola beira dunha estrada.

Os chalecos deben recollerse en A Estrada Deporte, no cuarto andar do Concello. So se poderán coller como máximo dous chalecos por persoa, e estarán dispoñibles ata esgotar existencias.

O Concello distribuirá tamén normas para ciclistas e para peóns. No primeiro caso lembran, entre outras cousas, que pola calzada o ciclista debe circular sempre pola carril dereito, respectar os semáforos e as sinais e levar sempre o casco. Tamén recomendan que circulen sen auriculares e respecten o metro de distancia cos peóns.

No caso dos peóns, lembran que se debe camiñar pola esquerda no sentido da marcha, e se van en grupo un detrás doutro. Pídenlles moita atención á hora de cruzar as vías, e que no caso de choiva ou mal tempo eviten camiñar por certas zonas donde a visibilidade é moi escasa e mala. maría rendueles