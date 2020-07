Noia licita a reurbanización do acceso á rúa do Forno en 60.498 €

Noia. A Deputación da Coruña e o Concello de Noia investirán 60.498 € no acondicionamento do acceso á rúa Forno da localidade. Os traballos, que se atopan en fase de licitación, contarán cunha achega de 49.333 euros de fondos adicionais do Plan Único para o seu financiamento, mentres que os restantes 11.164 serán achegados con fondos municipais. A actuación contempla a reurbanización do tramo comprendido entre o final do proxecto denominado As Portas do Mar e o acceso á rúa Forno, completando deste xeito a mellora dun dos espazos públicos máis importantes da vila noiesa. A obra dará continuidade á realizada no Malecón de Gasset, con novos pavimentos acordes co entorno histórico na prolongación do banco corrido que serve de memoria da antiga muralla que rodeaba a vila que foi o porto de Compostela e na que se atopaba a Porta do Forno, unha das doce portas que permitían o acceso intramuros. Tamén se instalarán unha rede de pluviais e un alumeado decorativo, composto por báculos tipo Alve Marina de alturas diferentes que semellan mástiles de embarcacións. s. souto